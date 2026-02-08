MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, danas je upozorila građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava WhatsApp aplikacija. "Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput 'našao sam link sa tvojom slikom', 'glasaj klikom na link' ili 'pogledaj ovo, ti si na fotografiji, uz prilog ili internet
