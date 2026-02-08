Klupko se odmotava: Napadač na ruskog generala poslat iz Kijeva u decembru 2025. godine

Pravda pre 3 sata  |  Politika
Klupko se odmotava: Napadač na ruskog generala poslat iz Kijeva u decembru 2025. godine

Ljubomir Korba, koji je pokušao da izvrši atentat na prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, doputovao je u Moskvu krajem decembra 2025. godine po nalogu ukrajinskih obaveštajnih službi da izvrši teroristički napad, saopštila je danas pres-služba ruskog Istražnog komiteta.

U saopštenju se navodi da je utvrđeno da je Korba stigao u Moskvu na osnovu instrukcija ukrajinskih obaveštajnih službi, kao i da je 6. februara pucao u Aleksejeva najmanje tri puta, prenela je agencija RIA Novosti. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je danas snimak sa nadzornih kamera na kojem se vidi kako je atentator pobegao sa lica mesta nakon pokušaja ubistva Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. Na snimku se vidi kako atentator ostavlja
Rogov uperio prst u Zelenskog: On lično stoji iza atentata na Aleksejeva

Priveden osumnjičeni za ranjavanje visokog ruskog vojnog zvaničnika

Uhapšen izvršilac pokušaja ubistva ruskog generala Aleksejeva; Rogov: Zelenski odobrio atentat na Aleksejeva

Putin zahvalio predsedniku UAE na pomoći u hapšenju atentatora na ruskog generala Aleksejeva

Drugi saučesnik u pokušaju atentata na generala Aleksejeva biće stavljen na poternicu

Putin se zahvalio bin Zajedu: Ruski predsednik zadovoljan na pomoći oko hapšenja atentatora na generala Aleksejeva

Ovo su osumnjičeni za atentat na ruskog generala Ljubomir uhapšen u Dubaiju, policija objavila snimak (video)

Rat za resurse: Dok svi gledaju ka Ukrajini, najkrvaviji rat za resurse se vodi na drugom mestu (mapa)

U Japanu počeli vanredni parlamentarni izbori

Sibiga: Lideri Ukrajine i Rusije moraju direktno da razgovaraju o miru

Etiopija optužila Eritreju za vojnu agresiju

Japanska premijerka Takaići ostvarila ubedljivu pobedu na vanrednim izborima

