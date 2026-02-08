Klupko se odmotava: Napadač na ruskog generala poslat iz Kijeva u decembru 2025. godine

Ljubomir Korba, koji je pokušao da izvrši atentat na prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, doputovao je u Moskvu krajem decembra 2025. godine po nalogu ukrajinskih obaveštajnih službi da izvrši teroristički napad, saopštila je danas pres-služba ruskog Istražnog komiteta.

U saopštenju se navodi da je utvrđeno da je Korba stigao u Moskvu na osnovu instrukcija ukrajinskih obaveštajnih službi, kao i da je 6. februara pucao u Aleksejeva najmanje tri puta, prenela je agencija RIA Novosti. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je danas snimak sa nadzornih kamera na kojem se vidi kako je atentator pobegao sa lica mesta nakon pokušaja ubistva Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. Na snimku se vidi kako atentator ostavlja