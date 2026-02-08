Moćni Inter u Sasuolu, Matiću crveni karton

RTS pre 41 minuta
Moćni Inter u Sasuolu, Matiću crveni karton

Fudbaleri Intera savladali su Sasuolo sa 5:0 (2:0) u meču 24. kola Serije A.

"Nero-azuri" ne znaju za poraz od derbija "dela Madonina" 23. novembra. Štaviše, ovo im je peti trijumf zaredom. Nadmoćno izdanje lidrea Serije A na "Mapei stadionu". Prvi je mrežu domaćina zatresao Jan Bisek u 11. minutu. Na njega se nadovezao Markus Tiram u 28. minutu. Prvi gol u drugom poluvremenu postigao je Lautaro Martinez u 50. minutu, a tri minuta kasnije se u strelce upisao i Manuel Akandži. Ranu Sasuola je "dosolio" Luis Enrike za 5:0 u 88. minutu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Inter "petardom" uništio Sasuolo - Matić isključen

Inter "petardom" uništio Sasuolo - Matić isključen

B92 pre 11 minuta
Inter kontroliše Seriju A, Sasuolo "razbijen" za petu u nizu, Matić "pocrveneo"

Inter kontroliše Seriju A, Sasuolo "razbijen" za petu u nizu, Matić "pocrveneo"

Sportske.net pre 56 minuta
Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Hot sport pre 3 sata
Subotičani u ambisu: Majstorije Pedra na severu Srbije

Subotičani u ambisu: Majstorije Pedra na severu Srbije

Sport klub pre 3 sata
Buamgartner "zauzeo" Keln, milemtri protiv "jarčeva"!

Buamgartner "zauzeo" Keln, milemtri protiv "jarčeva"!

Sportske.net pre 3 sata
Pobeda fudbalera Železničara na gostovanju spartaku: Subotičani sve bliži ispadanju

Pobeda fudbalera Železničara na gostovanju spartaku: Subotičani sve bliži ispadanju

Dnevnik pre 3 sata
Pančevci "pokorili" i Suboticu i sad jasno gledaju ka Evropi, Spartak u velikom problemu

Pančevci "pokorili" i Suboticu i sad jasno gledaju ka Evropi, Spartak u velikom problemu

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInterLuis

Regioni, najnovije vesti »

Upamtite: Rađa se novi šampion, "strašni" Tadija Mitić!

Upamtite: Rađa se novi šampion, "strašni" Tadija Mitić!

Plus online pre 36 minuta
Savremeno stanovanje menja pravila: Šta donosi projekat New Point Vida

Savremeno stanovanje menja pravila: Šta donosi projekat New Point Vida

InfoKG pre 31 minuta
Studenti i danas u Darosavi, najavljena studentska lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Studenti i danas u Darosavi, najavljena studentska lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Glas Šumadije pre 21 minuta
Pucao na sugrađanina usred ulice, pa završio u bolnici

Pucao na sugrađanina usred ulice, pa završio u bolnici

Jugmedia pre 31 minuta
Promocija u rodnom gradu: Ivana Spasović predstavila dve knjige pirotskoj publici

Promocija u rodnom gradu: Ivana Spasović predstavila dve knjige pirotskoj publici

Pirotske vesti pre 31 minuta