Moćni Inter u Sasuolu, Matiću crveni karton

Fudbaleri Intera savladali su Sasuolo sa 5:0 (2:0) u meču 24. kola Serije A.

"Nero-azuri" ne znaju za poraz od derbija "dela Madonina" 23. novembra. Štaviše, ovo im je peti trijumf zaredom. Nadmoćno izdanje lidrea Serije A na "Mapei stadionu". Prvi je mrežu domaćina zatresao Jan Bisek u 11. minutu. Na njega se nadovezao Markus Tiram u 28. minutu. Prvi gol u drugom poluvremenu postigao je Lautaro Martinez u 50. minutu, a tri minuta kasnije se u strelce upisao i Manuel Akandži. Ranu Sasuola je "dosolio" Luis Enrike za 5:0 u 88. minutu.