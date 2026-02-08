Predsednik u Petrovaradinu o razvoju Novog Sada i Srbije sa Gojkovićevom i Meseravićevom

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Predsednik u Petrovaradinu o razvoju Novog Sada i Srbije sa Gojkovićevom i Meseravićevom

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović na Petrovaradinskoj tvrđavi, sa kojima je razgovarao o planovima za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije.

Sa njima su zajedno, na Petrovaradinskoj tvrđavi, bili i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. "Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije", napisao je Vučić na Instagram profilu @buducnostsrbijeav. Prethodno, Vučić je otvorio Sajam zavičaja na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučević na Sajmu zavičaja: Srbija snažna onoliko koliko smo mi sabrani i jedinstveni

Vučević na Sajmu zavičaja: Srbija snažna onoliko koliko smo mi sabrani i jedinstveni

Euronews pre 1 sat
Ovo je poruka lidera SNS Vučevića sa Sajma zavičaja koju svi moraju da čuju: Nikada nećemo dozvoliti da pobedi mržnja! Slobodu…

Ovo je poruka lidera SNS Vučevića sa Sajma zavičaja koju svi moraju da čuju: Nikada nećemo dozvoliti da pobedi mržnja! Slobodu naše Srbije niko ne može da slomi ako smo složni

Dnevnik pre 2 sata
"Bistrimo svetsku politiku" Vučić na Petrovaradinskoj tvrđavi: "Kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije" (foto)

"Bistrimo svetsku politiku" Vučić na Petrovaradinskoj tvrđavi: "Kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije" (foto)

Blic pre 4 sati
Vučić sa Vučevićem prošetao Novim Sadom pre otvaranja Zavičajnog sajma

Vučić sa Vučevićem prošetao Novim Sadom pre otvaranja Zavičajnog sajma

Euronews pre 4 sati
Vučić na Petrovaradinu o razvoju Novog Sada i Srbije sa Gojkovićevom i Meseravićevom

Vučić na Petrovaradinu o razvoju Novog Sada i Srbije sa Gojkovićevom i Meseravićevom

Euronews pre 4 sati
Jutarnji sendvič u Novom Sadu pa otvaranje Sajma zavičaja

Jutarnji sendvič u Novom Sadu pa otvaranje Sajma zavičaja

In medija pre 4 sati
Predsednik Srbije na Petrovaradinskoj tvrđavi Kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada (foto)

Predsednik Srbije na Petrovaradinskoj tvrđavi Kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada (foto)

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMaja GojkovićNovi SadPetrovaradinSrpska napredna strankaSNSPredsednik SrbijeMiloš VučevićŽarko Mićin

Politika, najnovije vesti »

Vladan Marjanović (SNS): Napadnut sam u Darosavi, ničim izazvan me je udario pesnicom u slepoočnicu

Vladan Marjanović (SNS): Napadnut sam u Darosavi, ničim izazvan me je udario pesnicom u slepoočnicu

Blic pre 48 minuta
Odbrana Danske od neprijatelja – i prevrtljivih prijatelja

Odbrana Danske od neprijatelja – i prevrtljivih prijatelja

NIN pre 23 minuta
SAD i Rusija u borbi za uticaj u Sahelu

SAD i Rusija u borbi za uticaj u Sahelu

NIN pre 33 minuta
Napadnut aktivista SNS u Darosavi, napadač uhapšen

Napadnut aktivista SNS u Darosavi, napadač uhapšen

Euronews pre 23 minuta
Zašto baš sad navala kulturnih dobara u Narodnu skupštinu

Zašto baš sad navala kulturnih dobara u Narodnu skupštinu

Vreme pre 1 sat