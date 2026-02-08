Vremenska prognoza za ponedeljak, 9. februar: Sutra ujutro magla u toku dana oblačno

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne u većini regiona biti niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab promenljiv vetar, a u toku dana će biti umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar – pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od nula do pet
