Mali Kikinđani prizivali proleće: Zapaljena lutka Kise, koja simbolizuje zimu i sve loše

Kostimirana povorka mališana prošetala je Dositejevom ulicom u Kikindi.

Cilj je bio oterati zimu, a prizvati proleće, pa su deca krenula iz dvorišta KUD-a "Eđšeg". Najuzbudljivi deo poklade nastupio je nakon povratka u dvorište, prenosi Gradski online. - Kako to narodni običaj nalaže, na čelu kolone je nošena lutka Kise. Ona se na kraju zapali. Kise simbolizuje zimu i sve ono loše što hoćemo da oteramo iz ove godine - pojasnila je Ramona Tot, predsednica KUD-a "Eđšeg". Uz buku, lupanje u šerpe i druge metalne predmete, ovako su