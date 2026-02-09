Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

Blic pre 6 sati
Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine se očekuje snežni pokrivač od 5 do 15 cm, lokalno i više na planinama.

U južnom Banatu i donjem Podunavlju najavljeni su snažni udari vetra, košave, intenziteta 70 do 100 km/h. Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine od večeras do srede ujutro očekuje stvaranje snežnog pokrivača od pet do 15 cm, na planinama
