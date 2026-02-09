AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a u Šidu pet sati za izlazak iz Srbije

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju dva do pet sati.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom, čekaju četiri, a u Šidu pet sati da izađu iz Srbije. Dodao je u izveštaju da kamioni na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata da napuste Srbiju. „Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, piše u saopštenju.