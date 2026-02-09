Izlazne ankete: Socijalista ubedljivo pobedio populistu na predsedničkim izborima u Portugalu

Socijalista Antonio Žoze Seguro ubedljivo je pobedio lidera desnih populista Andrea Venturu u drugom krugu predsedničkih izbora u Portugalu, pokazuju izlazne ankete.

Prema anketama tri glavna nacionalna emitera, Seguro je osvojio petogodišnji mandat sa oko 70 odsto glasova, dok je Ventura dobio oko 30 odsto. Prvi zvanični rezultati trebalo bi da budu objavljeni do 23 časa po lokalnom vremenu (ponoć u Srbiji). Glasanje je bilo prilika da se testira dubina podrške Venturinom drskom političkom stilu, koji je naišao na odjek kod birača i pomogao da njegova stranka Čega (Dosta) postane druga po veličini u portugalskom parlamentu,