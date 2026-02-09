Socijalistički kandidat Seguro pobedio na predsedničkim izborima u Portugaliji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Socijalistički kandidat Antonio Žoze Seguro pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora u Portugaliji, osvojivši 64,14 odsto glasova, dok je njegov desničarski protivkandidat Andre Ventura osvojio 35,84 odsto glasova, prenosi javni servis te zemlje.

Kako se navodi, portugalska izborna komisija obradila je 80,30 odsto glasova. Sadašnji predsednik ete zemlje Marselo Rebelo de Souza čestitao je Seguru na pobedi, rekavši da će ga primiti u ponedeljak predsedništvu. Seguro će na predsedničku funkciju stupiti 9. marta. Drugi krug predsedničkih izbora u Portugaliji održan je danas, a proces je u velikoj meri obeležen veoma lošim vremenom u više delova zemlje. Oko 17 opština u osam okruga odložilo je drugi krug izbora
