Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Danas pre 6 sati  |  N1
Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Siniša Karan iz SNSD proglasio je pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima za predsednika Republike Srpske.

On je na tom mestu nasledio Milorada Dodika. Siniša Karan je u vladi RS Save Minića, koja je izglasana početkom septembra na posebnoj sednici NSRS, postavljen za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, nakon što je više godina proveo kao prvi čovek MUP-a RS, prenosi N1. Karan, koji je godinama član najužeg kruga oko Dodika i jedan od zvaničnika kojem je SNSD 2024. naložio da formiraju radnu grupu sa zadatkom da sastave plan za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj, Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj, Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Blic pre 7 sati
Snsd proglasio pobedu Siniše karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Snsd proglasio pobedu Siniše karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMUPPredsednički izboriMilorad DodikIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vučić čestitao Karanu na pobedi: „Srbija će uvek biti uz Srpsku“

Vučić čestitao Karanu na pobedi: „Srbija će uvek biti uz Srpsku“

Danas pre 4 sati
Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Danas pre 6 sati
"Uveren sam da će novu dužnost obavljati sa predanošću" Vučić čestitao Karanu: "Vremena su teška, a pred našim narodom stoje…

"Uveren sam da će novu dužnost obavljati sa predanošću" Vučić čestitao Karanu: "Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi"

Blic pre 6 sati
SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj, Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj, Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Blic pre 7 sati
Vučić pitao opoziciju šta će uraditi u izbornoj noći, ako SNS proglasi pobedu: Stigli su mu njihovi odgovori

Vučić pitao opoziciju šta će uraditi u izbornoj noći, ako SNS proglasi pobedu: Stigli su mu njihovi odgovori

Danas pre 7 sati