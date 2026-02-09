Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Siniša Karan iz SNSD proglasio je pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima za predsednika Republike Srpske.

On je na tom mestu nasledio Milorada Dodika. Siniša Karan je u vladi RS Save Minića, koja je izglasana početkom septembra na posebnoj sednici NSRS, postavljen za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, nakon što je više godina proveo kao prvi čovek MUP-a RS, prenosi N1. Karan, koji je godinama član najužeg kruga oko Dodika i jedan od zvaničnika kojem je SNSD 2024. naložio da formiraju radnu grupu sa zadatkom da sastave plan za