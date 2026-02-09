Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

Danas pre 55 minuta  |  Beta
Sijetl Sihoksi osvojili su titulu šampiona Nacionalne lige američkog fudbala (NFL), pošto su u Santa Klari, u 60.

Superbolu pobedili Nju Inglend Petriotse 29:13. Sihoksima je ovo druga titula u Superbol eri, dok su do prve došli 2013. godine pobedom nad Denver Bronkosima. Za najkorisnijeg igrača (MVP) ovogodišnjeg Superbola proglašen je trkač Sijetla Kenet Voker. Voker je tako postao prvi igrač na poziciji trkača koji je osvojio to priznanje od 1998. godine, kad je ta nagrada pripala Terelu Dejvisu. Trkač Sijetla je u ovogodišnjem Superbolu svojim trčanjima osvojio ukupno 135
Nedeljnik pre 50 minuta
RTV pre 25 minuta
Hot sport pre 50 minuta
Hot sport pre 35 minuta
Sputnik pre 30 minuta
Sport klub pre 30 minuta
Mondo pre 2 sata
Newsmax Balkans pre 0 minuta
