(VIDEO) Scena koja nije emitovana na TV: Uljez na Superboulu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Scena koja nije emitovana na TV: Uljez na Superboulu

Sijetl Sihoksi osvajači su jubilarnog 60. izdanja Superboula posle pobede nad Nju Inglend Petriotsima 29:13 na stadionu San Francisko Fortinajnersa, a ovo je drugi Lombardijev trofej u istoriji franšize sa severozapada SAD jer su ga prvi put osvojili pre 12 godina.

Utakmica nije preterano obilovala uzbuđenjima, a verovatno najzanimljiviji trenutak nije bio u TV prenosu bio je „prodor“ muškarca bez majice, koji je na teren utrčao s tribine. Nepoželjni „gost“ pretrčao je najmanje petoricu redara i pretrčao skoro ceo teren, ali se vajd risiver Kajl Vilijams pokazao i kao vrstan defanzivac, iako mu to nije zadatak u igri, budući da je zautavio „uljeza“. Daleko od toga da je neočekivano što je 23-godišnjak rođen u Baltimoru
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Vreme pre 15 minuta
Kenet Voker MVP Superbola!

Kenet Voker MVP Superbola!

Sportske.net pre 1 sat
(Foto) Finale 60. Superboula: Sijetl ubedljiv protiv Nju Inglanda, osvojio titulu posle 12 godina

(Foto) Finale 60. Superboula: Sijetl ubedljiv protiv Nju Inglanda, osvojio titulu posle 12 godina

Newsmax Balkans pre 2 sata
"Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav": Bad Bunny nastupio u poluvremenu Superbola i razbesneo Trampa

"Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav": Bad Bunny nastupio u poluvremenu Superbola i razbesneo Trampa

Euronews pre 2 sata
Potpuna dominacija u Superboulu: Sihoksi pregazili Petriotse u prazniku američkog sporta!

Potpuna dominacija u Superboulu: Sihoksi pregazili Petriotse u prazniku američkog sporta!

Hot sport pre 4 sati
Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

NIN pre 4 sati
Sijetl ubedljiv u finalu 60. Superboula: Nadigrao Nju Ingland za drugu titulu

Sijetl ubedljiv u finalu 60. Superboula: Nadigrao Nju Ingland za drugu titulu

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NFLSan FranciskoSuperbol

Sport, najnovije vesti »

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali…

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali će Siner biti bolji na Ju-Es openu“

Danas pre 5 minuta
Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Vreme pre 15 minuta
Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

RTS pre 6 minuta
Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Hot sport pre 15 minuta
Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Hot sport pre 40 minuta