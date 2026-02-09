(VIDEO) Scena koja nije emitovana na TV: Uljez na Superboulu

Sijetl Sihoksi osvajači su jubilarnog 60. izdanja Superboula posle pobede nad Nju Inglend Petriotsima 29:13 na stadionu San Francisko Fortinajnersa, a ovo je drugi Lombardijev trofej u istoriji franšize sa severozapada SAD jer su ga prvi put osvojili pre 12 godina.

Utakmica nije preterano obilovala uzbuđenjima, a verovatno najzanimljiviji trenutak nije bio u TV prenosu bio je „prodor“ muškarca bez majice, koji je na teren utrčao s tribine. Nepoželjni „gost“ pretrčao je najmanje petoricu redara i pretrčao skoro ceo teren, ali se vajd risiver Kajl Vilijams pokazao i kao vrstan defanzivac, iako mu to nije zadatak u igri, budući da je zautavio „uljeza“. Daleko od toga da je neočekivano što je 23-godišnjak rođen u Baltimoru