Od 1% šanse za preživljavanje do šampiona

B92 pre 5 sati
Od 1% šanse za preživljavanje do šampiona

Američki sportovi vole heroje, posebno one koji iza sebe imaju neku dramatičnu priču, a najčešće nastaju tokom Superboula.

Heroj ovogodišnjeg izdanja najvećeg spotskog događaja godine u SAD je Derik Hol. Hol se ne oseća blagosloveno samo zato što je osvojio Superboul – već i zato što je uopšte živ. Lajnbeker Sijetl Sihoksa rođen je 2001. godine četiri meseca prerano, sa svega 1% šanse za preživljavanje. U pobedi Sijetla nad Nju Ingland Petriotsima 29:13 u finalnoj utakmici NFL sezone, 24-godišnji Hol imao je ključnu ulogu, zabeleživši dva "saka" (obaranja kvorterbeka) u dominantnoj
