Kenet Voker MVP Superbola!

Igrači Sijetl Sihouksa osvojili su titulu šampiona NFL lige, pošto su u Superboulu savladali Nju Ingland Petriotse rezultatom 29:13.

Za najkorisnijeg igrača finalne utakmice proglašen je raning bek Sijetla Kenet Voker, koji je bio najistaknutiji pojedinac susreta u kojem su odbrane oba tima imale dominantnu ulogu. Voker je protiv jedne od najboljih odbrana u ligi osvojio ukupno 161 jard iz skrimidža, od čega 135 trčanjem i 26 hvatanjem. Tokom ligaškog dela sezone, Voker je istrčao 1.027 jardi, uz prosek od 4,6 jardi po nošenju i pet postignutih tačdauna, a nakon povrede Zeka Šarbonea preuzeo je