Sijetl ubedljiv u finalu 60. Superboula: Nadigrao Nju Ingland za drugu titulu

Dnevnik pre 2 sata
Sijetl Sihoksi su novi šampioni NFL-a.

U 60. finalu čuvenog Superboula savladali su Nju Ingland Petriotse rezultatom 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13). Sijetl je ubedljivo došao do druge titule u istoriji, prve posle 2014. godine. Za najkorisnijeg igrača (MVP) proglašen je Kenet Voker.
