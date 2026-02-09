Sneg, košava i ledena kiša: Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da budu posebno oprezni

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine od večeras do srede ujutro očekuje stvaranje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetra, na planinama lokalno i više uz poledicu, dok se u ostalim krajevima Srbije u istom periodu prolazno može