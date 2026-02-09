Potpuna dominacija u Superboulu: Sihoksi pregazili Petriotse u prazniku američkog sporta!

Hot sport pre 1 sat
Potpuna dominacija u Superboulu: Sihoksi pregazili Petriotse u prazniku američkog sporta!
Kenet Voker apsolutni MVP! U 60. Superboulu, odigranom u San Francisku, Sijetl Sihouksi savladali su Nju Ingland Petriotse rezultatom 29:13. Od početka je bilo jasno da će meč biti defanzivno orijentisan, pošto su obe ekipe igrale čvrsto u odbrani. Ipak, razliku je pravio napad Sijetla, pre svega Kenet Voker. Raning bek Sihouksa bio je najkonstantniji napadački faktor u prvom poluvremenu, a njegovih 94 osvojena jarda omogućila su timu da dolazi u situacije za
