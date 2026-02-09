Istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, stiglo oko 2,5 miliona prijava

Insajder pre 7 sati
Istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, stiglo oko 2,5 miliona prijava

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (nazvan Svoj na svome) istekao je u ponoć i stiglo je oko dva i po milona prijava.

"Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona, da kažem, klasičnih prijava, ali ne zaboravite, mi vodimo posebnu aplikaciju gde će biti svi objekti koji su u javnoj svojini opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike Srbije. Tako se mi bližimo onoj čarobnoj cifri od približno četiri miliona objekata. Ona razlika do 4,8 miliona, obuhvata kamp prikolice, tu su i nadstrešnice, mobilne kuće i kontejneri, dakle, ima tu svega”, rekla je u nedelju ministarka
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Da li je moguće upisati nekretninu i nakon isteka roka? Advokat objasnio ko može to da učini do oktobra i koji dokazi se…

Da li je moguće upisati nekretninu i nakon isteka roka? Advokat objasnio ko može to da učini do oktobra i koji dokazi se priznaju

Kurir pre 18 minuta
Gotovo je, istekao rok za prijavu nelegalizovanih objekata Stiglo 2,5 miliona prijava za legalizaciju, evo šta sad sledi

Gotovo je, istekao rok za prijavu nelegalizovanih objekata Stiglo 2,5 miliona prijava za legalizaciju, evo šta sad sledi

Dnevnik pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Zagađenje u Kini opada iako potražnja za strujom raste: Ovo bi mogla da bude prelomna tačka za planetu

Zagađenje u Kini opada iako potražnja za strujom raste: Ovo bi mogla da bude prelomna tačka za planetu

Forbes pre 28 minuta
Nove informacije o nastupu Arčera u Srbiji

Nove informacije o nastupu Arčera u Srbiji

Tango Six pre 33 minuta
Da li su američke obveznice mudar izbor - evo kako ulagati iz Srbije

Da li su američke obveznice mudar izbor - evo kako ulagati iz Srbije

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Posle amputacije tražio olakšicu za kredit - banka ponudila 1.000 dinara manje i otplatu do 70. godine!

Posle amputacije tražio olakšicu za kredit - banka ponudila 1.000 dinara manje i otplatu do 70. godine!

Kamatica pre 13 minuta
Uoči mađarskih izbora - Orban pod pritiskom, berza na rekordnom nivou

Uoči mađarskih izbora - Orban pod pritiskom, berza na rekordnom nivou

Bloomberg Adria pre 33 minuta