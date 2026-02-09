Istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, stiglo oko 2,5 miliona prijava

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (nazvan Svoj na svome) istekao je u ponoć i stiglo je oko dva i po milona prijava.

"Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona, da kažem, klasičnih prijava, ali ne zaboravite, mi vodimo posebnu aplikaciju gde će biti svi objekti koji su u javnoj svojini opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike Srbije. Tako se mi bližimo onoj čarobnoj cifri od približno četiri miliona objekata. Ona razlika do 4,8 miliona, obuhvata kamp prikolice, tu su i nadstrešnice, mobilne kuće i kontejneri, dakle, ima tu svega”, rekla je u nedelju ministarka