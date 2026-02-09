U ponoć istekao rok za prijavu nelegalnih objekata

N1 Info pre 6 minuta  |  N1 Beograd
U ponoć istekao rok za prijavu nelegalnih objekata

U ponoć je istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, uz pomoć sistema "Svoj na svome".

Rok je, zbog povećane zainteresovanosti i opterećenja sistema, bio produžen za tri dana. RTS prenosi da je to pravo iskoristilo oko 2,47 miliona ljudi. Najviše prijavljenih objekata ima u Beogradu, i to u gradskim opštinama Palilula i Zemun, a slede gradovi Niš, Kragujevac i Novi Sad, prenosi FoNet. Nadležni kažu da je produženje roka za prijavu bilo opravdano, jer je u poslednja tri dana dostavljeno više od 13 odsto od ukupnog broja prijava. Za objekte verskih
Ključne reči

RTSZemunAleksandar Sofronijević

