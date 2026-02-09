Magla i niska oblačnost, tokom dana moguća kiša: temperatura do 10 stepeni

Newsmax Balkans
Magla i niska oblačnost, tokom dana moguća kiša: temperatura do 10 stepeni

U Srbiji će ujutro i pre podne u većini regiona biti prisutna niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab i promenljiv vetar, a u toku dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe kiše.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar - pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne
