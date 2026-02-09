Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovali su na sve učesnike u saobraćaju budu posebno oprezni od večeras do srede ujutro, jer se tada u nižim predelima Timočke i Negotinske Кrajine očekuje stvaranje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a na planinama lokalno i više uz poledicu.U ostalim krajevima Srbije u istom periodu prolazno se može formirati manji snežni pokrivač, navodi se u saopštenju. Takođe, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u