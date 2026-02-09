Superboul 2026: Moćni Sijetl osvojio trofej, Bed Bani naljutio Trampa

Spektakl na terenu i na bini tokom poluvremena. Tako bi u nakraćem moglo da se opiše 60. izdanje Superboula, najvažnije utakmice američkog fudbala, u kojem su Sijetl Sihoksi pobedili Nju Ingland Patriotse 29-13. Sem Darnold, igrač Sijetla, dominirao je utakmicom i zapečatio put od kvoterbeka koji je doživeo neuspeh do osvajača najveće nagrade NFL-a. Darnolda je pratila reputacija igrača koji 'ne postoji' u malim utakmicama, ali je u najvažnijem meču u karijeri,