Superboul 2026: Moćni Sijetl osvojio trofej, Bed Bani naljutio Trampa

NIN pre 58 minuta  |  Marko Protić - BBC novinar
Spektakl na terenu i na bini tokom poluvremena. Tako bi u nakraćem moglo da se opiše 60. izdanje Superboula, najvažnije utakmice američkog fudbala, u kojem su Sijetl Sihoksi pobedili Nju Ingland Patriotse 29-13. Sem Darnold, igrač Sijetla, dominirao je utakmicom i zapečatio put od kvoterbeka koji je doživeo neuspeh do osvajača najveće nagrade NFL-a. Darnolda je pratila reputacija igrača koji 'ne postoji' u malim utakmicama, ali je u najvažnijem meču u karijeri,
Kurir pre 33 minuta
BBC News pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
Danas pre 58 minuta
Južne vesti pre 53 minuta
Radio sto plus pre 2 sata
