Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovatno će biti produžen za još šest meseci

I dalje bez promene cene za domaćinstva

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će ugovor o nabavci ruskog gasa, koji ističe krajem marta, verovatno biti produžen još šest meseci i istakao da Srbija ima dovoljno tog energenta do kraja grejne sezone. Bajatović je za RTS rekao da se isporuka ruskog gasa obavlja prema dugoročnom ugovoru koji se „povremeno aneksira“, navodeći da pri tome ima mnogo problema, od evropskih sankcija do onih s platnim prometom. „Od marta, zbog velikih