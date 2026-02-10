Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovatno će biti produžen za još šest meseci

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovatno će biti produžen za još šest meseci

I dalje bez promene cene za domaćinstva

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će ugovor o nabavci ruskog gasa, koji ističe krajem marta, verovatno biti produžen još šest meseci i istakao da Srbija ima dovoljno tog energenta do kraja grejne sezone. Bajatović je za RTS rekao da se isporuka ruskog gasa obavlja prema dugoročnom ugovoru koji se „povremeno aneksira“, navodeći da pri tome ima mnogo problema, od evropskih sankcija do onih s platnim prometom. „Od marta, zbog velikih
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovetno će biti produžen za još šest meseci

Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovetno će biti produžen za još šest meseci

Nova ekonomija pre 19 minuta
Privremeni prekid isporuke gasa u zapadnoj Srbiji i produženje ugovora o nabavci ruskog gasa

Privremeni prekid isporuke gasa u zapadnoj Srbiji i produženje ugovora o nabavci ruskog gasa

Naslovi.ai pre 1 sat
Gasni aranžman sa Rusijom biće verovatno produžen do oktobra

Gasni aranžman sa Rusijom biće verovatno produžen do oktobra

Bloomberg Adria pre 2 sata
Bajatović: Zbog radova na mreži, obustava isporuke gasa 12. februara u devet lokalnih samouprava

Bajatović: Zbog radova na mreži, obustava isporuke gasa 12. februara u devet lokalnih samouprava

Forbes pre 1 sat
Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovetno će biti produžen za još šest meseci

Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovetno će biti produžen za još šest meseci

Serbian News Media pre 2 sata
Bajatović: U četvrtak bez gasa u Srbiji skoro 550.000 korisnika

Bajatović: U četvrtak bez gasa u Srbiji skoro 550.000 korisnika

Vreme pre 2 sata
Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSRusijaSrbijagasDušan Bajatovićsrbijagasgasovod

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka trgovine: Borićemo se na arbitraži, uredba o maržama nije diskriminisala Delez

Ministarka trgovine: Borićemo se na arbitraži, uredba o maržama nije diskriminisala Delez

Insajder pre 9 minuta
Zavod za ekonomiku domaćinstva Srbije u stečaju prodat za 34,5 miliona dinara

Zavod za ekonomiku domaćinstva Srbije u stečaju prodat za 34,5 miliona dinara

Nova ekonomija pre 9 minuta
Građani Niša bi uskoro mogli da dobijaju račune za komunalije iz štampača vrednog kao nov „audi A3“

Građani Niša bi uskoro mogli da dobijaju račune za komunalije iz štampača vrednog kao nov „audi A3“

Južne vesti pre 4 minuta
Lazarević: Tužba Deleza još nije zvanično stigla, borićemo se na arbitraži

Lazarević: Tužba Deleza još nije zvanično stigla, borićemo se na arbitraži

NIN pre 4 minuta
U proteklih pet godina trgovinski obrt i saradnja Srbije i Kazahstana stalno rastu

U proteklih pet godina trgovinski obrt i saradnja Srbije i Kazahstana stalno rastu

Biznis.rs pre 9 minuta