Za nekoliko dana stižu prva rešenja za upis svojine

Bujanovac, 10. februar 2026. Prva rešenja za upis svojine po zakonu “Svoj na svome” građani mogu da očekuju već u narednim danima, najavio je u utorak Ranko Šekularac, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva. Prijavu za upis svojine “Svoj na svome” podnelo je skoro dva i po miliona građana. Ranko Šekularac kaže da je rok za primedbe mesec dana, a da prva rešenja prijave za upis svojine, gde nema pritužbi, građani mogu očekivati već u narednih nekoliko dana