Za nekoliko dana stižu prva rešenja za upis svojine

Bujanovačke pre 2 sata
Za nekoliko dana stižu prva rešenja za upis svojine
Bujanovac, 10. februar 2026. Prva rešenja za upis svojine po zakonu “Svoj na svome” građani mogu da očekuju već u narednim danima, najavio je u utorak Ranko Šekularac, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva. Prijavu za upis svojine “Svoj na svome” podnelo je skoro dva i po miliona građana. Ranko Šekularac kaže da je rok za primedbe mesec dana, a da prva rešenja prijave za upis svojine, gde nema pritužbi, građani mogu očekivati već u narednih nekoliko dana
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama…

Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama

I Love Zrenjanin pre 21 minuta
Podneto 7.000 zahteva: U Smederevu ima oko 10 hiljada nelegalnih objekata

Podneto 7.000 zahteva: U Smederevu ima oko 10 hiljada nelegalnih objekata

Večernje novosti pre 1 sat
Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

PP media pre 3 sata
Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Skoro 2,5 miliona prijava, a pomaže i veštačka inteligencija: Evo kada građani mogu da očekuju rešenja za upis imovine

Skoro 2,5 miliona prijava, a pomaže i veštačka inteligencija: Evo kada građani mogu da očekuju rešenja za upis imovine

Mondo pre 5 sati
Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

OK radio pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bujanovac

Ekonomija, najnovije vesti »

Čokoladni zeka skuplji i od mesa - ljudi se pobunili zbog visokih cena

Čokoladni zeka skuplji i od mesa - ljudi se pobunili zbog visokih cena

Kamatica pre 26 minuta
Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama…

Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama

I Love Zrenjanin pre 21 minuta
Sofronijević: Izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta jedan od najvažnijih projekata

Sofronijević: Izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta jedan od najvažnijih projekata

RTV pre 41 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 10. februar 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 10. februar 2026.

Ekapija pre 21 minuta
Newsmax Balkans među pet najboljih informativnih portala u Srbiji po izboru magazina PC Press

Newsmax Balkans među pet najboljih informativnih portala u Srbiji po izboru magazina PC Press

Blic pre 31 minuta