Oblačno, hladno i vetrovito: Sneg i susnežica u Timočkoj Krajini, košava u Banatu

U Srbiji će danas preovladavati oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom.

U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar, dok se u Timočkoj Krajini očekuje ledeni dan. Najtoplije će biti na jugu zemlje. Oblačnost koja pristiže sa Jadrana preko naših krajeva premešta se dalje ka istoku. Na severu Srbije vreme će biti promenljivo, dok će u ostalim delovima zemlje preovladavati oblačno i hladnije, povremeno sa padavinama. U jutarnjim, večernjim i noćnim satima očekuju se susnežica i sneg, dok je tokom dana moguća