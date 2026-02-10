Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Najmanje 20 ljudi je ubijeno u selu na istoku Kongakada su ga napali pobunjenici lojalni terorističkoj grupi Islamska država, saopštila je kongoanska vojska.

Do napada Ujedinjenih demokratskih snaga (ADF) došlo je subotu rano ujutro u selu Mambimbi-Isigo u provinciji Severni Kivu, rekao je agenciji AP vojni administrator, pukovnik Alen Kiveva Mitela. Za sada nema potvrde ADF-a da je umešan u krvava dešavanja u selu u oblasti Beni. Napad je doveo do masovnog raseljevanja stanovništva, što je samo pogoršalo već očajnu humanitarnu situaciju, rekao je Mitela. Lokalni aktivisti kažu da su pobunjenici prvo poharali nekoliko