Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Kurir pre 21 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća…

Najmanje 20 ljudi je ubijeno u selu na istoku Kongakada su ga napali pobunjenici lojalni terorističkoj grupi Islamska država, saopštila je kongoanska vojska.

Do napada Ujedinjenih demokratskih snaga (ADF) došlo je subotu rano ujutro u selu Mambimbi-Isigo u provinciji Severni Kivu, rekao je agenciji AP vojni administrator, pukovnik Alen Kiveva Mitela. Za sada nema potvrde ADF-a da je umešan u krvava dešavanja u selu u oblasti Beni. Napad je doveo do masovnog raseljevanja stanovništva, što je samo pogoršalo već očajnu humanitarnu situaciju, rekao je Mitela. Lokalni aktivisti kažu da su pobunjenici prvo poharali nekoliko
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Kurir pre 2 sata
Terorističkim napadima sabotiraju pregovore o miru

Terorističkim napadima sabotiraju pregovore o miru

Sputnik pre 4 sati
Oštre optužbe Rusije: "Oni podržavaju teroriste"

Oštre optužbe Rusije: "Oni podržavaju teroriste"

B92 pre 10 sati
Kako Kina potiskuje SAD iz Afrike

Kako Kina potiskuje SAD iz Afrike

Politika pre 10 sati
Ruski ambasador u Parizu: Francuska i Ukrajina podržavaju terorističke grupe u Africi

Ruski ambasador u Parizu: Francuska i Ukrajina podržavaju terorističke grupe u Africi

Politika pre 10 sati
Ruski ambasador u Parizu: Francuska i Ukrajina podržavaju terorističke grupe u Africi

Ruski ambasador u Parizu: Francuska i Ukrajina podržavaju terorističke grupe u Africi

Večernje novosti pre 11 sati
Privedena trojica muškaraca koji su planirali teroristički napad u Moskva-Sitiju

Privedena trojica muškaraca koji su planirali teroristički napad u Moskva-Sitiju

NIN pre 13 sati

Ključne reči

Teroristički napadRuandaAfrikaISISKONGOIslamska drzavaUgandaUbijeni

Svet, najnovije vesti »

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća…

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Kurir pre 21 minuta
Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu…

Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu državljani EU

Kurir pre 1 sat
(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska…

(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska (video)

Večernje novosti pre 45 minuta
Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Kurir pre 2 sata
Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Politika pre 1 sat