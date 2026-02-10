Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu državljani EU

Švedska predlaže mogućnost deportacije ubica, silovatelja i drugih kriminalaca koji počine teško nasilje a nisu državljani EU i ministar za migracije te zemlje Johan Forsel pozvao je kolege da podrže reformu međunarodnih konvencija kako bi se to omogućilo.

Plan je da se osigura da kriminalci mogu da budu vraćeni u zemlju porekla, čak i kada tome na putu stoje smernice Agencije UN za izbeglice ( UNHCR). Švedska koaliciona vlada desnog centra uvešće na proleće nove mere osmišljene da dovedu do šestostrukog povećanja povratka migranata, rekao je danas Forsel za briselski portal Politiko. Forsel je rekao i da međunarodne konvencije ograničavaju ono što može da se uradi, "posebno kada ljudi sa statusom izbeglice počine