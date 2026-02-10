Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu državljani EU

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu…

Švedska predlaže mogućnost deportacije ubica, silovatelja i drugih kriminalaca koji počine teško nasilje a nisu državljani EU i ministar za migracije te zemlje Johan Forsel pozvao je kolege da podrže reformu međunarodnih konvencija kako bi se to omogućilo.

Plan je da se osigura da kriminalci mogu da budu vraćeni u zemlju porekla, čak i kada tome na putu stoje smernice Agencije UN za izbeglice ( UNHCR). Švedska koaliciona vlada desnog centra uvešće na proleće nove mere osmišljene da dovedu do šestostrukog povećanja povratka migranata, rekao je danas Forsel za briselski portal Politiko. Forsel je rekao i da međunarodne konvencije ograničavaju ono što može da se uradi, "posebno kada ljudi sa statusom izbeglice počine
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Gutereš zabrinut zbog mera Izraela na Zapadnoj obali, pozvao na hitno povlačenje

Gutereš zabrinut zbog mera Izraela na Zapadnoj obali, pozvao na hitno povlačenje

Blic pre 3 sata
EU predložila da novi paket sankcija prema Rusiji obuhvati i luke u Gruziji i Indoneziji, gde se trguje ruskom naftom

EU predložila da novi paket sankcija prema Rusiji obuhvati i luke u Gruziji i Indoneziji, gde se trguje ruskom naftom

Danas pre 6 sati
Neograničen ekonomski rast ugrožava biodiverzitet

Neograničen ekonomski rast ugrožava biodiverzitet

Politika pre 4 sati
Orban: Između slobode i briselskog jarma

Orban: Između slobode i briselskog jarma

Politika pre 4 sati
Kalas: Kremlj ne shvata mirovne pregovore ozbiljno

Kalas: Kremlj ne shvata mirovne pregovore ozbiljno

Radio 021 pre 4 sati
Obrt: EU sprema zaokret prema Putinu

Obrt: EU sprema zaokret prema Putinu

Večernje novosti pre 5 sati
Gončar brine: EU sprema stanovništvo za rat protiv Rusije

Gončar brine: EU sprema stanovništvo za rat protiv Rusije

Večernje novosti pre 4 sati

Ključne reči

UNBriselEUŠvedskaStokholm

Svet, najnovije vesti »

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća…

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Kurir pre 21 minuta
Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu…

Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu državljani EU

Kurir pre 1 sat
(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska…

(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska (video)

Večernje novosti pre 45 minuta
Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Kurir pre 2 sata
Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Politika pre 1 sat