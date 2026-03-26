Rezolucija Gane o ropstvu usvojena u UN

Rezolucija koju je Gana danas predložila u Ujedinjenim nacijama koja označava transatlantsko ropstvo kao najteži zločin protiv čovečnosti i zahteva reparacije, usvojena je uprkos otporu Evrope i SAD.

Gana je saopštila da je rezolucija potrebna jer se posledice ropstva na koje je bilo primorano najmanje 12,5 miliona Afrikanaca otetih i prodatih između 15. i 19. veka osećaju i danas, uključujući rasne nejednakosti, prenosi Rojters. Na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, 123 zemlje su podržale rezoluciju koja nije pravno obavezujuća, ali nosi političku težinu, dok su tri bile protiv, uključujući SAD i Izrael, a 52 su se uzdržale, uključujući