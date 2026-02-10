U Nišu podneto 45.000 zahteva za legalizaciju

Prema podacima u okviru programa „Svoj na svome” za podnošenje prijava za upis prava svojine na objektima, u Nišu je na 24 lokacije evidentirano više od 45.000 zahteva.

U Leskovcu je do isteka roka podneto skoro 12.000 zahteva za evidentiranje i upis prava svojine na nelegalnim objektima, dok je u Vranju u okviru istog programa prijavljeno blizu 3.700 objekata. Na nivou cele Srbije program „Svoj na svome“ izazvao je rekordan odziv, sa više od 2,4 miliona podnetih prijava za upis prava svojine na nelegalno izgrađenim objektima. Prešenja o upisu prava svojine, kako su najavili iz nadležnih institucija, mogla bi da budu doneta tokom