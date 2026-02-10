Anja Ilić debitovala na ZOI: Srpska predstavnica daleko od šansi za plasman u dalju fazu

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Anja Ilić debitovala na ZOI: Srpska predstavnica daleko od šansi za plasman u dalju fazu

Srpska predstavnica na Zimskim olimpijskim igrama Anja Ilić završila je takmičenje u ovoj konkurenciji, nakon što nije uspela da u kvalifikacijama izbori plasman u dalju fazu.

Ilićeva je pretposlednja stigla u trci klasičnog spirnta u kros kantriju. Anju nećemo gledati u olimpijskom finalu, pošto je trku na 1.600 metara završila kao 88. od 89 takmičarku. Međutim, dve korejske takmičarke u međuvremenu su diskvalifikovane, pa je naša predstavnica skočila za dva mesta. Sada u ukupnom plasmanu zauzima 86. poziciju. Srpska predstavnica je trku završila za četiri minuta 44 sekunde i 69 stotinki. Preciznije, za prvoplasiranom je zaostajala
