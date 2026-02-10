Hitno oglašavanje ministarstva: Inspekcija u bolnici zbog smrti male Eme (4), evo šta je preduzeto nakon tragedije

Mondo pre 9 minuta  |  Tamara Birešić
Hitno oglašavanje ministarstva: Inspekcija u bolnici zbog smrti male Eme (4), evo šta je preduzeto nakon tragedije

Podsetimo, devojčica Ema M. (4) iz okoline Čačka preminula je nakon operacije trećeg krajnika.

Nakon što je zbog komplikacija iz Čačka hitno transportovana za Beograd, devojčica je preminula na Institutu za majku i dete. Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima. Iako je operacija bila rutinska, završila se tragično, a naložena je unutrašnja provera kvaliteta u bolnici u Čačku koja se oglasila zvaničnim saopštenjem o ovom tragičnom događaju. "Odmah po dobijanju saznanja o nemilom događaju, Ministarstvo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo zdravlja: Inspekcija u Opštoj bolnici Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Ministarstvo zdravlja: Inspekcija u Opštoj bolnici Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Insajder pre 4 minuta
Ministarstvo: Inspekcija u OB Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Ministarstvo: Inspekcija u OB Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

RTV pre 5 minuta
Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice u Čačku: „Po dobijanju svih izveštaja preduzeće se mere predviđene zakonom“

Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice u Čačku: „Po dobijanju svih izveštaja preduzeće se mere predviđene zakonom“

Nedeljnik pre 4 minuta
Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice: Upućena inspekcija, naložen i spoljašnji stručni nadzor

Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice: Upućena inspekcija, naložen i spoljašnji stručni nadzor

N1 Info pre 24 minuta
Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice (4) nakon operacije krajnika u Čačku

Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice (4) nakon operacije krajnika u Čačku

Blic pre 40 minuta
Ministarstvo zdravlja uputilo inspekciju u bolnicu u Čačku

Ministarstvo zdravlja uputilo inspekciju u bolnicu u Čačku

Danas pre 20 minuta
Oglasilo se Ministarstvo zdravlja povodom smrti četvorogodišnje devojčice iz Čačka

Oglasilo se Ministarstvo zdravlja povodom smrti četvorogodišnje devojčice iz Čačka

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakInstitut za majku i dete

Društvo, najnovije vesti »

Održan protest zbog Mrdićevih zakona, advokati u Vojvodini u jednodnevnoj obustavi rada

Održan protest zbog Mrdićevih zakona, advokati u Vojvodini u jednodnevnoj obustavi rada

Insajder pre 9 minuta
Ministarstvo zdravlja: Inspekcija u Opštoj bolnici Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Ministarstvo zdravlja: Inspekcija u Opštoj bolnici Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Insajder pre 4 minuta
Ministarstvo: Inspekcija u OB Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

Ministarstvo: Inspekcija u OB Čačak zbog smrti devojčice, naložen stručni nadzor

RTV pre 5 minuta
„Zlo doba 2“, recenzija

„Zlo doba 2“, recenzija

Cenzolovka pre 4 minuta
Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice u Čačku: „Po dobijanju svih izveštaja preduzeće se mere predviđene zakonom“

Ministarstvo zdravlja o smrti devojčice u Čačku: „Po dobijanju svih izveštaja preduzeće se mere predviđene zakonom“

Nedeljnik pre 4 minuta