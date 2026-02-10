Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

U Leskovcu su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su zloupotrebile svoj službeni položaj.

Privedene su G.S. (64), bivša direktorka Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D.Đ. (49), rukovodilac u ovoj Ustanovi. "U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. S. (64), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (49),
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona…

UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona dinara

Glas juga pre 44 minuta
Leskovac: uhapšeni rukovodioci ustanove zbog zloupotreba službenog položaja

Leskovac: uhapšeni rukovodioci ustanove zbog zloupotreba službenog položaja

Politika pre 44 minuta
Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od 7 miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od 7 miliona dinara

Nedeljnik pre 2 sata
Uhapšene bivša direktorka i rukovodilac Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu

Uhapšene bivša direktorka i rukovodilac Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu

Serbian News Media pre 2 sata
Uhapšeni rukovodioci leskovačke ustanove za stare: Oštetili državni budžet za sedam miliona dinara

Uhapšeni rukovodioci leskovačke ustanove za stare: Oštetili državni budžet za sedam miliona dinara

Radio 021 pre 2 sata
Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od sedam miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od sedam miliona dinara

N1 Info pre 2 sata
Uhapšena bivša direktorka Doma za stare u Leskovcu: službeni novac trošila na Beč, Kopaonik i poklone

Uhapšena bivša direktorka Doma za stare u Leskovcu: službeni novac trošila na Beč, Kopaonik i poklone

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovakorupcija

Politika, najnovije vesti »

Ponoš: Vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta

Ponoš: Vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta

Danas pre 1 sat
RSE: SAD će nastaviti da podržavaju Bezbednosne snage Kosova vojnom opremom

RSE: SAD će nastaviti da podržavaju Bezbednosne snage Kosova vojnom opremom

Danas pre 2 sata
Može li Paolo Zampoli konačno da isposluje susret Vučić-Tramp i koliko će to lobiranje koštati Srbiju?

Može li Paolo Zampoli konačno da isposluje susret Vučić-Tramp i koliko će to lobiranje koštati Srbiju?

Danas pre 3 sata
Potpredsednik Samoopredeljenja: Sutra očekujem konstitisanje parlamenta i formiranje vlade Kosova

Potpredsednik Samoopredeljenja: Sutra očekujem konstitisanje parlamenta i formiranje vlade Kosova

Danas pre 3 sata
UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona…

UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona dinara

Glas juga pre 44 minuta