Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

U Leskovcu su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su zloupotrebile svoj službeni položaj.

Privedene su G.S. (64), bivša direktorka Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D.Đ. (49), rukovodilac u ovoj Ustanovi. "U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. S. (64), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (49),