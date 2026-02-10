Uhapšeni rukovodioci leskovačke ustanove za stare: Oštetili državni budžet za sedam miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu G. S. (65) i rukovodioca te ustanove D. Đ (50).

Oni se sumnjiče da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili državni budžet za više od sedam miliona dinara. Sumnja se da su njih dvoje u periodu od 2017. do 2024. godine, nezakonito zadržavali za sebe i poklanjali trećim licima raznu tehničku robu kupljenu novčanim sredstvima ustanove. Osim toga, G. S. se sumnjiči da je koristila službeno vozilo u privatne svrhe, da je novčanim sredstvima ustanove plaćala turističke aranžmane za sebe i svoje prijatelje, kao i