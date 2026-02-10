Život posle naprednjaka

Radar pre 19 minuta  |  Saša Ilić
Život posle naprednjaka

Pesnikinja Radmila Lazić, dobitnica prestižne Nagrade „Branko Miljković“ za knjigu Život posle života odbila je da plaketu i statuetu primi iz ruku Dragoslava Pavlovića, gradonačelnika Niša. Ovim izuzetnim gestom upisala se u istoriju pesništva pobune

Konačno jedna lepa vest: pesnikinja Radmila Lazić, dobitnica prestižne Nagrade „Branko Miljković" za knjigu Život posle života (2024), odbila je da plaketu i statuetu primi iz ruku Dragoslava Pavlovića, gradonačelnika Niša. Digla se nemala prašina oko toga. Svima je sporan momenat novčanog iznosa od nezamislivih 352.230 dinara, koji je pesnikinji uplaćen krajem prošle godine, ali ona se, eto, drznula da se ne rukuje sa niškim gradonačelnikom. Režimski mediji
