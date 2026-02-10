Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

Na delu auto-puta od petlje Beška do petlje Kovilj i na nadvožnjaku iznad auto-puta (Kovilj - Gardinovci), od danas do 13. februara, zbog radova će na pojedinim mestima biti zatvarane vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu.

Radovi na zameni pešačke ograde izvodiće se tokom svetlog dela, a saobraćajne trake biće zatvarane u zoni izvođenja radova, u dužini od 100 metara, saopštilo je JP ''Putevi Srbije''. Saobraćaj će odvijati preticajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. (Telegraf.rs/Tanjug)
