Petković ukazao Žiofreu na neprihvatljiv obračun Prištine sa srpskim Univerzitetom

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa zamenikom generalnog direktora Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) za Zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom kome je preneo da će primena takozvanih prištinskih zakona o strancima i vozilima izazvati nesagledive posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Petković je Žiofrea obavestio i da su neidentifikovana lica u civilu po, kako je rekao očiglednom nalogu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, danas ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici sa nedopustivim zahtevom da se u roku od 30 dana Fakultet tehničkih nauka iseli iz svojih prostorija iz Kosovske Mitrovice ili da počne da plaća neosnovani zakup, navodi se u saopštenju Kancelarije. Na taj način, Priština direktno
Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinasrbijavesti

