"U prvih šest meseci u katastar će biti upisano 300.000 do 500.000 objekata"

U prvih šest meseci u katastar će biti upisano između 300.000 i 500.000 podnetih prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

To je izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. "Naša je procena da će za prvih šest meseci primene biti upisano sa pravom svojine u katastru između 300.000 i 500.000 po podnetim prijavama. To je svakako vest, jer ako imamo u vidu da od prvog zakona o legalizaciji, od 1997. godine, imamo ukupno donetih 320.000 rešenja, smatram da je ovo zaista jako dobar podatak, ne samo za državu, već pre svega za naše građane", rekla