Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 3 sata

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta ili upućeni u Urgentni centar.

Lekarske ekipe intervenisale su 116 puta, od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima.

Zabeleženo je i pojačano javljanje Hitnoj pomoći hroničnih pacijenata koji su osećali tegobe zbog nagle promene vremena.

(Beta, 11.02.2026)

