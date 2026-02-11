Uhapšen zbog skoro pola kilograma kokaina

Jug press pre 1 sat
Uhapšen zbog skoro pola kilograma kokaina

LESKOVAC Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su K.

B. (1977) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom postupanja prema osumnjičenom pronašla dva paketa sa ukupno 498,27 grama kokaina. Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, saopštila je policija. (kraj) SP/LJS
Ključne reči

LeskovacKokainTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

