Povodom Sretenja: besplatan ulaz u Etnografski muzej u Beogradu od 14. do 17. februara

Etnografski muzej u Beogradu najavio je da će povodom Sretenja, biti besplatan ulaz četiri dana - od 14. do 17. februara.

U saopštenju piše i da će tokom prazničnih dana muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu. Etnografski muzej je najavio i otvaranje izložbe posebne muzejske vrednosti, u subotu, 14. februara, uz, kako je naveo, jedinstven, otmen, najlepši predmet koji se prvi put predstavlja javnosti i vredan je divljenja. Podsetili su da "Sretenje ima i dubok verski i narodni značaj", te da taj dan simbolično označava susret zime i leta. Prema narodnom verovanju, neudate devojke
