Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice posle operacije

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je primilo ostavku dr Dejana Dabića, vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak. U toku spoljašnji stručni nadzor rada u bolnici kojim će, kako se navodi, biti proveren kvalitet stručnog rada.

Resorno ministarstvo navodi da je inspekcija u utorak upućena u bolnicu kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti devojčice stare četiri godine, koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi. "Spoljašnji stručni nadzor treba da oceni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju. Njega provode eminenti lekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava", piše u saopštenju Ministarstva zdravlja.