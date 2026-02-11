Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice posle operacije

RTS pre 1 sat
Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice posle operacije

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je primilo ostavku dr Dejana Dabića, vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak. U toku spoljašnji stručni nadzor rada u bolnici kojim će, kako se navodi, biti proveren kvalitet stručnog rada.

Resorno ministarstvo navodi da je inspekcija u utorak upućena u bolnicu kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti devojčice stare četiri godine, koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi. "Spoljašnji stručni nadzor treba da oceni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju. Njega provode eminenti lekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava", piše u saopštenju Ministarstva zdravlja.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Direktor čačanske Bolnice podneo ostavku posle protesta građana zbog smrti devojčice nakon operacije

Direktor čačanske Bolnice podneo ostavku posle protesta građana zbog smrti devojčice nakon operacije

Serbian News Media pre 51 minuta
Direktor bolnice u Čačku u Srbiji podneo ostavku nakon smrti devojčice

Direktor bolnice u Čačku u Srbiji podneo ostavku nakon smrti devojčice

Slobodna Evropa pre 1 sat
Podneo ostavku nakon tragedije! Direktor bolnice u Čačku se povukao nakon smrti devojčice (4), tužilaštvo naložilo obdukciju…

Podneo ostavku nakon tragedije! Direktor bolnice u Čačku se povukao nakon smrti devojčice (4), tužilaštvo naložilo obdukciju

Dnevnik pre 2 sata
Doktori o smrti devojčice u Čačku: Lekarske greške ne treba da budu tabu tema - ali malo je prostora da se ovde desila

Doktori o smrti devojčice u Čačku: Lekarske greške ne treba da budu tabu tema - ali malo je prostora da se ovde desila

N1 Info pre 3 sata
Čačanski aktivista: Ostavka direktora Opšte bolnice gašenje političkog požara, a stanje je sve samo ne dobro

Čačanski aktivista: Ostavka direktora Opšte bolnice gašenje političkog požara, a stanje je sve samo ne dobro

N1 Info pre 2 sata
Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice

Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice

Danas pre 2 sata
Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku posle smrti devojčice: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku posle smrti devojčice: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Bez promene referentne kamate NBS, poručuju analitičari

Bez promene referentne kamate NBS, poručuju analitičari

Bloomberg Adria pre 11 minuta
Novi kadrovi i stručno usavršavanje lekara: 47 zaposlenih dobilo stalni posao u bolnici

Novi kadrovi i stručno usavršavanje lekara: 47 zaposlenih dobilo stalni posao u bolnici

Zrenjaninski pre 6 minuta
Gorela sušara u Bačkoj Palanci, nastradala jedna osoba

Gorela sušara u Bačkoj Palanci, nastradala jedna osoba

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Ministri i poslanici imaju neopravdan imunitet

Ministri i poslanici imaju neopravdan imunitet

Danas pre 1 minut
Bundesbank menja kurs: Guverner Joakim Nagel podržao veće zajedničko zaduživanje EU

Bundesbank menja kurs: Guverner Joakim Nagel podržao veće zajedničko zaduživanje EU

Blic pre 6 minuta