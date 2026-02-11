Oglasili se zaposleni Opšte bolnice u Čačku, uputili apel: "Sačekajmo da se utvrdi uzrok Emine smrti"

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/ RINA
Oglasili se zaposleni Opšte bolnice u Čačku, uputili apel: "Sačekajmo da se utvrdi uzrok Emine smrti"
Nakon što je direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić, podneo ostavku na tu funkciju i još uvek se čekaju rezultati obdukcije kako bi se saznao tačan uzrok smrti četvorogodišnje Eme Marković, zvaničnim saopštenjem za javnost oglasio je kolektiv čačanske bolnice ističući da je smrt devojčice ganula sve zaposlene u zdravstvu, bez obzira na to što smo izborom ovog zanimanja pripremljeni i na suočavanje sa ovako teškim trenucima, piše RINA. "Moramo naglasiti
