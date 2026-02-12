Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Blokada Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, koja je počela u sredu u 13.00 traje i dalje, a proizvođači mleka i poljoprivrednici, koji su blokirali magistralu, najavljuju da će se danas ona proširiti.

Oni su rekli agenciji Beta da će im se danas u protestu pridružiti i poljoprivrednici iz Bogatića koji će blokirati puteve u njihovom kraju, a od 12.00 očekuju da će biti više blokada u raznim mestima i gradovima.

Proizvođači mleka i poljoprivrednici proveli su noć u kabinama traktora sa kojima su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima.

Oni kažu da je noć protekla mirno, da od početka blokade nije bilo nikakvih incidenata i da policija obezbeđuje blokadu i preusmerava saobraćaj tako da nema zastoja automobila na delu magistrale koju su oni blokirali.

Njima su se pridružili i studenti iz Čačka koji su sinoć oko 22.00 došli u koloni na blokadu u Mrčajevcima i noć proveli sa mlekarima i poljoprivrednicima.

Mlekari i poljoprivrednici od Vlade Srbije zahtevaju zaštitu domaćeg tržišta mleka i mesa, uvođenje prelevmana i kvota na uvoz, kontrolu kvaliteta i porekla mleka i mlečnih proizvoda na granici, vraćanje otkupnih cena na prethodni nivo, kao i garantovan otkup od svakog proizvođača.

Oni upozoravaju da bez hitne reakcije države mnoga domaćinstva neće izdržati i da se kriza u mlečnom sektoru ne meri danima ili nedeljama.

Blokadu Ibarske magistrale u Mrčajevcima organizovali su čačansko poljoprivredno udruženje "Šajkača" i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

(Beta, 12.02.2026)

Ključne reči

ČačakIbarska magistralaMlekoBogatić

