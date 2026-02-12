Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Radio sto plus pre 5 sati
Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Proizvođač mleka i predsednik tog udruženja Milan Pajić rekao je za Betu da je reč o spontanom okupljanju, a da će danas odlučiti kako će dalje izražavati nezadovoljstvo zbog pada cena mleka. “Sve mlekare su smanjile cene mleka.

Meni je Mlekara Ub ‘Dr milk’ smanjila otkupnu cenu za šest dinara po litru. Tražimo stopiranje uvoza poljoprivrednih proizvoda dok se ne zaustavi pad cena”, rekao je Pajić. Dodao je da to udruženje traži i da se utvrdi čija je odgovornost za urušavanje cena poljoprivrednih proizvoda, nakon nekoliko sušnih godina i “propasti” poljoprivrede. “Ako pitate da li imamo problema, kažem da imamo jer smo živi”, rekao je Pajić. Predsednik udruženja proizvođača mleka
