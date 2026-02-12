"Dosta nam je pregovora i lažnih obećanja": Poljoprivrednici nastavljaju blokade do ispunjenja zahteva

Radio 021 pre 24 minuta  |  FoNet, Beta
"Dosta nam je pregovora i lažnih obećanja": Poljoprivrednici nastavljaju blokade do ispunjenja zahteva

Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva koji su juče u 13 časova blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima, odlučili su da nastave protest sve dok Vlada Srbije ne ispuni njihove zahteve.

Oni traže kontrolu uvoza mleka i mlečnih proizvoda, prelevmane i kvote za uvoz, garantovan otkup mleka od svih proizvođača i vraćanje otkupne cene mleka na održivi nivo. Jedan od nezadovoljnih proizvođača mleka, Predrag Veljković, rekao je FoNetu da su se Vlada i nadležna ministarstva oglušila o njihove zahteve, zbog čega su se odlučili da blokiraju saobraćaj na toj prometnoj magistrali sve dok ne ispune njihove zahteve. "Dosta nam je pregovora i razgovora, lažnih
