Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo sprovođenje istrage zbog droge i oružja

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) naredilo je danas sprovođenje istrage protiv Nikole Mirića, Stefana Stepanova, Save Alempijevića i Elmire Jovanović zbog sumnje da su se udružili radi vršenja krivičnih dela u vezi sa neovlašćenom prozivodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja. Naredba je, obnjašnjava JTOK u saopštenju, doneta nakon što je ovo tužilaštvo preuzelo postupanje u slučaju od Višeg javnog
