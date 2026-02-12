Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da ta kompanija ima stabilnu proizvodnju da ne uvozi struju. „EPS sopstvenim proizvodnim kapacitetima trenutno pokriva sve potrebe, proizvodi se koliko se troši i nema uvoza električne energije“, kazao je Živković za RTS.

Naveo je da je potrošnja u januaru bila oko 130 miliona kilovat-časova dnevno, a sada se stabilizovala na 110 do 115 miliona kWh. „Dobra hidrologija, koja se pojavila posle godinu i po dana suše, dodatno je stabilizovala situaciju. Posle stabilne proizvodnje u januaru, ušli smo u kontinuitet stabilne proizvodnje električne energije“, rekao je Živković. On je istakao da je EPS u 2025. godini uvezao manje uglja nego 2024. godine, a duplo manje nego 2023. godine, te
