Građani oslobođeni računa za struju: Celokupni januarski iznos se briše

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je danas da je oko 51.000 domaćinstava, koja su tokom januarskih nepogoda ostala bez struje, oslobođena plaćanja celokupnog iznosa računa za taj mesec.

"EPS beleži stabilnu proizvodnju i trenutno ne uvozi električnu energiju, zahvaljujući dobroj hidrologiji i sopstvenim kapacitetima", dodao je Živković. "Uglavnom su to građani koji žive u Loznici, Čačku, Majdanpeku, Boru i ja verujem da ćemo kroz ovu situaciju izaći u susret i u tom smislu će Elektroprivreda Srbije preuzeti i deo svojih obaveza kada je u pitanju nadoknada tim građanima",rekao je Živković za RTS. Dodao je da, ukoliko su građani imali dug, da taj