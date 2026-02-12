Oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za struju

BEOGRAD - Na osnovu podataka koje je dostavila "Elektrodistribucija Srbije" oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za električnu energiju. To su građani koji su više od 24 sata bili bez električne energije i najviše ih je u Loznici, Čačku, Majdanpeku i Boru - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS AD, u Jutarnjem dnevniku RTS i dodao da će "Elektroprivreda Srbije" preuzeti i deo obaveza u vezi sa troškovima nadoknade tim građanima.

Kada je u pitanju uvoz električne energije, Živković je naglasio da EPS sopstvenim proizvodnim kapacitetima trenutno pokriva sve potrebe, proizvodi se koliko se troši i nema uvoza električne energije. "Imali smo stabilnu proizvodnju tokom celog januara, a imamo je i sada tokom februara. Potrošnja u januaru bila je oko 130 miliona kWh dnevno, a sada se stabilizovala na 110 do 115 miliona kWh. Dobra hidrologija, koja se pojavila posle godinu i po dana suše, dodatno