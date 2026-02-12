Oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za struju

RTV pre 3 sata  |  RTS,RTV
Oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za struju

BEOGRAD - Na osnovu podataka koje je dostavila "Elektrodistribucija Srbije" oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za električnu energiju. To su građani koji su više od 24 sata bili bez električne energije i najviše ih je u Loznici, Čačku, Majdanpeku i Boru - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS AD, u Jutarnjem dnevniku RTS i dodao da će "Elektroprivreda Srbije" preuzeti i deo obaveza u vezi sa troškovima nadoknade tim građanima.

Kada je u pitanju uvoz električne energije, Živković je naglasio da EPS sopstvenim proizvodnim kapacitetima trenutno pokriva sve potrebe, proizvodi se koliko se troši i nema uvoza električne energije. "Imali smo stabilnu proizvodnju tokom celog januara, a imamo je i sada tokom februara. Potrošnja u januaru bila je oko 130 miliona kWh dnevno, a sada se stabilizovala na 110 do 115 miliona kWh. Dobra hidrologija, koja se pojavila posle godinu i po dana suše, dodatno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Forbes pre 2 sata
51.000 građana neće morati da plati januarski račun za struju, među njima veliki broj Čačana

51.000 građana neće morati da plati januarski račun za struju, među njima veliki broj Čačana

Morava info pre 2 sata
EPS: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

EPS: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Biznis.rs pre 2 sata
Živković: Pogođeni nepogodama oslobođeni januarskog računa, nema uvoza struje

Živković: Pogođeni nepogodama oslobođeni januarskog računa, nema uvoza struje

Euronews pre 2 sata
Građani oslobođeni računa za struju: Celokupni januarski iznos se briše

Građani oslobođeni računa za struju: Celokupni januarski iznos se briše

B92 pre 3 sata
Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

NIN pre 4 sati
Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačakMajdanpekBorEPSElektroprivreda SrbijeLoznica

Ekonomija, najnovije vesti »

Burger King stiže u Srbiju - Evo koliko će kod nas koštati omiljeni burgeri

Burger King stiže u Srbiju - Evo koliko će kod nas koštati omiljeni burgeri

Kamatica pre 3 minuta
Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću 'vezane' ruke

Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću 'vezane' ruke

Beta pre 3 minuta
Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Proizvođači mleka protestuju u Bogatiću, farmer Goran Vasić tvrdi da su Glamočiću ‘vezane’ ruke

Serbian News Media pre 8 minuta
Promet na Beogradskoj berzi 12,75 miliona dinara, indeksi u padu

Promet na Beogradskoj berzi 12,75 miliona dinara, indeksi u padu

RTV pre 3 minuta
Kompanije iz Srbije u Moskvi dogovorile izvozne aranžmane u iznosu većem od 10 miliona evra

Kompanije iz Srbije u Moskvi dogovorile izvozne aranžmane u iznosu većem od 10 miliona evra

Serbian News Media pre 8 minuta